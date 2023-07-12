Военное обозрение

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Поставку дальнобойных ракет SCALP Киеву во Франции объясняют как «предоставление гарантий безопасности Украине»

Поставку дальнобойных ракет SCALP Киеву во Франции объясняют как «предоставление гарантий безопасности Украине»

Французская ракета SCALP авиационного базирования Западные эксперты продолжают рассуждать на тему проведения саммита НАТО в Вильнюсе и ситуации вокруг Украины.

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