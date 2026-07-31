TraceCoder: код ИИ-агентов стал объяснимым и проверяемым

Современные ИИ-агенты для написания кода часто работают как черный ящик: разработчик видит итоговую программу, но не знает, почему модель выбрала то или иное решение и как код менялся в процессе исправления ошибок.
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