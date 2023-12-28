Саперы показали, как обезвредили неразорвавшиеся снаряды боевиков у Волновахи

Саперы подразделения «Шторм» мотострелкового соединения группировки войск «Восток» продолжают уничтожать неразорвавшиеся боеприпасы, которые были обнаружены жителями в окрестностях города Волноваха Донецкой Народной Республики.
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