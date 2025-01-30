Microsoft поддерживает отказ от русской озвучки в S.T.A.L.K.E.R. 2 - основатель украинской GSC Game World

Основатель украинской GSC Game World Сергей Григорьевич в интервью Youtube-каналу «Пряма Червона» рассказал, что студия начала заранее вывозить разработчиков за границу, потому что получила предупреждение о том, что Россия 100% вторгнется в Украину.
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