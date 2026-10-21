© Алексей Никольский/РИА НовостиВ Тюменском государственном университете (ТюмГУ) сменилось руководство: после ухода Ивана Романчука исполняющим обязанности назначен бывший ректор Заполярного государственного университета Евгений Голубев.
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