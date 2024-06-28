Директор Театра Российской армии Авимская встретилась с участниками боевых действий в Афганистане

Авимская рассказала о деятельности театра Директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская приняла участие во встрече с участниками боевых действий в Афганистане и членами их семей, которая состоялась в КЦ «Онежский», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».