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ОДЕССА - "а нас за шо"?!

ОДЕССА - "а нас за шо"?!

Российские войска наносят ракетные удары по военным целям в Одессе: местные жители сообщают о возникновении крупного возгорания на одном из пораженных объектов.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Не все так грустно. Знакомые из Одессы передают, что русских в городе ждут. Надеются и верят в наш приход. А вот сказки про восстание народное... Кем, с чем и против целого бандитсякого государства. Кто нибудь думающий здесь по поводу восстания в Одессе здесь есть? И что придумали?
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7 час.
Игорь Круглий
Это тут  всё  смелые  и с шашкой на голо.  Вы  корня  всеобщего  зла  не видите  который  вырос  ща эти  30 лет  в Одессе  и Одесской  области.  Старшее  поколение постепенно  уходит.  Вы даже  не представляете  как  политика  укро фашистов  замутила  мозги  новому  поколению.  Дошло  до  того , что дети становятся  против  родителей.  И это  не только  на Украине  , го и в Молдавии. А как вы  поступить,  когда  перед  вами стоят  родители  и их  балбесы  безмоглый , которые  готовы  убивать русских.  А родители  , это  уже  немощное  поколение  стариков и инвалидов.  И ваши  действия?
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2 час.
Caltar
Одессу конечно жалко будет,но терять людей пытаясь чего-то сберечь не надо,а город потом и восстановить можно. Да и вообще о чём говорить,если всё равно раздолбаем,укропы постараются везде окопаться и многое сами разрушат отступая,списав на нас,как всегда делают.
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46 мин.

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