ОДЕССА - "а нас за шо"?!

Не все так грустно. Знакомые из Одессы передают, что русских в городе ждут. Надеются и верят в наш приход. А вот сказки про восстание народное... Кем, с чем и против целого бандитсякого государства. Кто нибудь думающий здесь по поводу восстания в Одессе здесь есть? И что придумали?

Игорь Круглий

Это тут всё смелые и с шашкой на голо. Вы корня всеобщего зла не видите который вырос ща эти 30 лет в Одессе и Одесской области. Старшее поколение постепенно уходит. Вы даже не представляете как политика укро фашистов замутила мозги новому поколению. Дошло до того , что дети становятся против родителей. И это не только на Украине , го и в Молдавии. А как вы поступить, когда перед вами стоят родители и их балбесы безмоглый , которые готовы убивать русских. А родители , это уже немощное поколение стариков и инвалидов. И ваши действия?