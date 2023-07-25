Российские войска наносят ракетные удары по военным целям в Одессе: местные жители сообщают о возникновении крупного возгорания на одном из пораженных объектов.
ОДЕССА - "а нас за шо"?!
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Игорь Василевский
Не все так грустно. Знакомые из Одессы передают, что русских в городе ждут. Надеются и верят в наш приход. А вот сказки про восстание народное... Кем, с чем и против целого бандитсякого государства. Кто нибудь думающий здесь по поводу восстания в Одессе здесь есть? И что придумали?
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7 час.
Игорь Круглий
Это тут всё смелые и с шашкой на голо. Вы корня всеобщего зла не видите который вырос ща эти 30 лет в Одессе и Одесской области. Старшее поколение постепенно уходит. Вы даже не представляете как политика укро фашистов замутила мозги новому поколению. Дошло до того , что дети становятся против родителей. И это не только на Украине , го и в Молдавии. А как вы поступить, когда перед вами стоят родители и их балбесы безмоглый , которые готовы убивать русских. А родители , это уже немощное поколение стариков и инвалидов. И ваши действия?
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2 час.
Caltar
Одессу конечно жалко будет,но терять людей пытаясь чего-то сберечь не надо,а город потом и восстановить можно. Да и вообще о чём говорить,если всё равно раздолбаем,укропы постараются везде окопаться и многое сами разрушат отступая,списав на нас,как всегда делают.
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46 мин.
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