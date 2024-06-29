В Калужской области мужчина атаковал родственницу чайником и вилами

Пьяный мужчина потребовал от своей родственницы купить ему спиртное, а после отказа стал выгонять женщину из дома, угрожать расправой и бить по голове металлическим чайникомПьяный мужчина потребовал от своей родственницы купить ему спиртное, а после отказа стал выгонять женщину из дома, угрожать расправой и бить по голове металлическим чайником.