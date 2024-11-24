В шаге от коммунального коллапса оказался многотысячный поселок: он рискует остаться без воды и отопления зимой

Поселок Линево в Новосибирской области оказался на пороге коммунальной катастрофы. В домах населенного пункта регулярно отключают отопление, поселок не может получить свидетельство о подготовке к отопительному сезону.
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