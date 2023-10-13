Китайские «полторашки», или О странностях «поднебесных» турбомоторов

Автомобили Автопром Фото globallookpress.com Об агрессивной экспансии китайских автостроителей на российский рынок сказано и написано уже немало, но то ли еще будет! По оценкам некоторых экспертов, в самом обозримом будущем доля машин made in China достигнет страшной отметки в 92%.
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