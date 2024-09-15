Справедливость восторжествует? Армия начала разбирательства из-за гибели в штурме двух солдат, раскритиковавших командира

Белоусов поставил задачу на личный контрольМинистр обороны России Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих Южного военного округа, сообщили в Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии