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Справедливость восторжествует? Армия начала разбирательства из-за гибели в штурме двух солдат, раскритиковавших командира

Справедливость восторжествует? Армия начала разбирательства из-за гибели в штурме двух солдат, раскритиковавших командира

Белоусов поставил задачу на личный контрольМинистр обороны России Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих Южного военного округа, сообщили в Минобороны России.

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