17 января отключат электричество жителям 16 улиц Тамбова

Жителям нескольких улиц областного центра сегодня, 17 января, отключат электричество. В связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.
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