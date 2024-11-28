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Шнуров заявил, что не любит Собчак и посоветовал ей не слушать его альбом

Шнуров заявил, что не любит Собчак и посоветовал ей не слушать его альбом

В разговоре с изданием «Страсти» Сергей Шнуров выразил свое отношение к журналистке Ксении Собчак. Во время презентации клипов группы «Ленинград» в поддержку нового альбома «Синяя Богиня» Шнуров прокомментировал слова Собчак о кризисе в его карьере после встречи с Ольгой Абрамовой.

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