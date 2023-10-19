Александр Пушной рассказал про наследие Джими Хендрикса в новом выпуске «Рок жив»

Александр Пушной посвятил свой новый выпуск YouTube-шоу «Рок жив» Джими Хендриксу. Он рассказал про первый трек музыканта «Hey, Joe», инструментальную композицию «Third Stone from The Sun» и историю рождения «Breaking The Girl» – В этом видео я расскажу про великого Джими Хендрикса, – написал Александр Пушной в аннотации к выпуску.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии