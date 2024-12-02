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Крупнейшие мировые производители оружия заработали в 2023 году 632 млрд долларов

Крупнейшие мировые производители оружия заработали в 2023 году 632 млрд долларов

В прошлом году 100 крупнейших мировых производителей вооружений заработали 632 миллиарда долларов. Это следует из данных на сайте Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Крупнейшие производители оружия очень хотят продолжать нехило зарабатывать, а для этого нужно продолжать войны ???
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