"Газпром" скорее жив, чем мертв

«Национальное достояние» порадовало результатами за 9 месяцев этого года: выручка выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; EBITDA увеличилась на 23%, до 2,14 трлн рублей, это один из самых высоких показателей за всю историю; чистая прибыль выросла втрое, до 990 млрд рублей.