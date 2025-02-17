В России сняли сериал о конфликте в Донбассе. Почему «Ополченский романс» уже называют самым смелым проектом наших дней?

В России вышел первый сериал, посвященный началу вооруженного конфликта на территории Украины. Снятый при поддержке Института развития интернета и разворачивающийся в Донбассе 2014 года «Ополченский романс» по одноименному роману Захара Прилепина можно назвать самым смелым проектом современного российского телевидения.