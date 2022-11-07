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Российские разработчики беспилотного аэротакси Hover приступили к сертификации своего изобретения

Российские разработчики беспилотного аэротакси Hover приступили к сертификации своего изобретения

Генеральный директор стартапа Hover Александр Атаманов рассказал, что разработчики беспилотного аэротакси Hover приступили к сертификации своей разработки как гражданского воздушного судна; первые коммерческие полеты планируется начать в 2025 году.

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