Российские разработчики беспилотного аэротакси Hover приступили к сертификации своего изобретения

Генеральный директор стартапа Hover Александр Атаманов рассказал, что разработчики беспилотного аэротакси Hover приступили к сертификации своей разработки как гражданского воздушного судна; первые коммерческие полеты планируется начать в 2025 году.
Генеральный директор стартапа Hover Александр Атаманов рассказал, что разработчики беспилотного аэротакси Hover приступили к сертификации своей разработки как гражданского воздушного судна; первые коммерческие полеты планируется начать в 2025 году.
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