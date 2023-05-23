Военное обозрение

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Огнемет МРО-А «Бородач» на выставках и на международном рынке

Огнемет МРО-А «Бородач» на выставках и на международном рынке

МРО-А "Бородач" на одной из недавних выставок Российская оборонная промышленность предлагает иностранным заказчикам широкий выбор пехотного вооружения разных классов.

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