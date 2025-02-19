Беспилотники для фермеров. В Алтайском крае покажут возможности агродронов

Сфера беспилотной авиации на Алтае активно развивается В конце апреля в Алтайском крае соберутся компании, работающие с сельскохозяйственными беспилотниками, чтобы продемонстрировать их возможности в аграрной сфере.
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