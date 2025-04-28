«Нанесён ущерб гражданским объектам и инфраструктуре»: над Россией за ночь сбито 115 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 115 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 102 беспилотника было перехвачено над Брянской областью, девять — над Крымом, два — над Курской областью, по одному — над Белгородской областью и акваторией Чёрного моря.
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