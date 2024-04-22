Под Пермью местные жители травят семью американца

Виталий Кирпиченко

Такое пережили и другие переселенцы из Ср.Азии, русские. Они активно стали застраиваться, обрабатывать землю, заводить скот... Это очень не понравилось местным алкашам, давно забывшим, что такое труд. Поджоги и пр. варварские выходки вынуждали переселенцев переезжать в др. места.