В пригороде Перми местные жители терроризируют живущую там семью американца. На их дом нападали уже дважды.
Под Пермью местные жители травят семью американца
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Такое пережили и другие переселенцы из Ср.Азии, русские. Они активно стали застраиваться, обрабатывать землю, заводить скот... Это очень не понравилось местным алкашам, давно забывшим, что такое труд. Поджоги и пр. варварские выходки вынуждали переселенцев переезжать в др. места.
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15 час.
Вячеслав Денисов
Вот из таких подонком и получались "бедняки", раскулачивавшие работящих людей сто лет назад.
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14 час.
Гусаров Игорь
Блин, оставьте их в покое.
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4 час.
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