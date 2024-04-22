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    Блин, оставьте их в покое.Под Пермью местны...
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Под Пермью местные жители травят семью американца

Под Пермью местные жители травят семью американца

В пригороде Перми местные жители терроризируют живущую там семью американца. На их дом нападали уже дважды.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Такое пережили и другие переселенцы из Ср.Азии, русские. Они активно стали застраиваться, обрабатывать землю, заводить скот... Это очень не понравилось местным алкашам, давно забывшим, что такое труд. Поджоги и пр. варварские выходки вынуждали переселенцев переезжать в др. места.
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15 час.
Вячеслав Денисов
Вот из таких подонком и получались &quot;бедняки&quot;, раскулачивавшие работящих людей сто лет назад.
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14 час.
Гусаров Игорь
Блин, оставьте их в покое.
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4 час.

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