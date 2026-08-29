МЧС предупредило о тумане в Московской области до утра 30 августа

МЧС России предупреждает о тумане в Московской области с видимостью 100-500 м до утра 30 августа. Водителей просят быть осторожными, а граждан с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от выхода на улицу.
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