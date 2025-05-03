Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 144 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которо...Коррупция задушит...
  • Ингерман Ланская
    Откуль стоко лапши на уши надуло? в сингапурах-китах и прочих грузиях преступность никуда не делась .. и грабежи и ко...Коррупция задушит...
  • Maxim
    Опыт Сингапура, даже Грузии: победили коррупц на наших глазах, ГУЛАГ, конечно вернуть: в Китае все ЗК работают. Тройк...Коррупция задушит...

Столбы огня от Киева до Днепра. ВКС РФ размазали французов прямо в аэропорту — Белоусов закрыл Макрону дорогу на Украину

Столбы огня от Киева до Днепра. ВКС РФ размазали французов прямо в аэропорту — Белоусов закрыл Макрону дорогу на Украину

Автор: Егор Зверев Ночью 2 мая по целям на Украине пришлось множество прилетов, пишут источники. Что об этом известно, по каким регионам били, какие последствия, при чем здесь специалисты НАТО и что на этом фоне происходит в украинско-европейском политическом секторе? По каким целям на Украине били? По словам источников, в ночь с 1 на 2 мая простирались столбы огня от Киева до Днепра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
лягушатники сами на корм червям пошли!
Ответить
13 час.
Вера Охотникова
Слава России
Ответить
11 час.
наверх