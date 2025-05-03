Столбы огня от Киева до Днепра. ВКС РФ размазали французов прямо в аэропорту — Белоусов закрыл Макрону дорогу на Украину

Автор: Егор Зверев Ночью 2 мая по целям на Украине пришлось множество прилетов, пишут источники. Что об этом известно, по каким регионам били, какие последствия, при чем здесь специалисты НАТО и что на этом фоне происходит в украинско-европейском политическом секторе? По каким целям на Украине били? По словам источников, в ночь с 1 на 2 мая простирались столбы огня от Киева до Днепра.