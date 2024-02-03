Краткая историческая справка Ярославль был основан в 1010 году Ярославом Мудрым на мысе у слияния рек Волги и Котросли.
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Краткая историческая справка Ярославль был основан в 1010 году Ярославом Мудрым на мысе у слияния рек Волги и Котросли.
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