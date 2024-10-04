Пророчество Ванги: апокалипсис на горизонте, осталось ждать недолго Юлия ЧелкановаВанга, родившаяся в 1911 году, приобрела широкую известность благодаря своим предсказаниям, которые охватывают не только природные катастрофы, но и важные исторические события.
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