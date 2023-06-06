Российские Су-25 нанесли ракетный удар по 81-й аэромобильной бригаде ВСУ

Штурмовики Су-25 группировки войск "Центр" ударили ракетами по 81-й аэромобильной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пыталась вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении.
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