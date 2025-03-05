Подростка из Архангельска осудят за поджог офиса партии

Несовершеннолетний в декабре прошлого года поджёг офис партии в доме на Набережной.Напомним, что ночью 24 декабря 2024 года в Архангельске на улице Набережная Северной Двины обвиняемый поджёг помещение, где располагалась приёмная одной из политических партий.