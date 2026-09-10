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Спорт Уик-Энд

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«Динамо» изобразило стадо свиней на пути «бело-голубых» к чемпионству и самое страшное - циклопа VAR - «потусторонние силы» на службе «Зенита»

«Динамо» изобразило стадо свиней на пути «бело-голубых» к чемпионству и самое страшное - циклопа VAR - «потусторонние силы» на службе «Зенита»

22-летний полузащитник сборной Чили Максимилиано Гутьеррес стал игроком московского «Динамо», сообщает пресс-служба «бело-голубых».

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