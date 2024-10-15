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Europa Clipper, межпланетная миссия НАСА к одноименному спутнику Юпитера, успешно стартовала 14 октября в 19:06 по московскому времени из Космического центра имени Кеннеди

Europa Clipper, межпланетная миссия НАСА к одноименному спутнику Юпитера, успешно стартовала 14 октября в 19:06 по московскому времени из Космического центра имени Кеннеди

﻿﻿Europa Clipper — межпланетная миссия НАСА к одноименному спутнику Юпитера. Она была успешно запущена из Космического центра Кеннеди в 19:06 по московскому времени 14 октября.

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