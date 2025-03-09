Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе: азиатский вкус у вас дома

Фунчоза, или стеклянная лапша, — это одно из самых популярных блюд азиатской кухни. Нежный вкус, легкая текстура и способность впитывать ароматы соусов и специй делают ее идеальной основой для множества блюд.
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