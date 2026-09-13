Инженер-программист Букарев: ИИ может неверно расшифровать медицинский анализ

Инженер-программист, кандидат технических наук Антон Букарев рассказал, что универсальные чат-боты могут ошибаться при расшифровке медицинских анализов, поэтому их выводы не следует воспринимать как готовый диагноз или назначение лечения.
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