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Инженер-программист Букарев: ИИ может неверно расшифровать медицинский анализ

Инженер-программист Букарев: ИИ может неверно расшифровать медицинский анализ

Инженер-программист, кандидат технических наук Антон Букарев рассказал, что универсальные чат-боты могут ошибаться при расшифровке медицинских анализов, поэтому их выводы не следует воспринимать как готовый диагноз или назначение лечения.

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