На МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за крупной аварии

В Москве на МКАД произошло крупное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».«На внешней стороне 44 км МКАД (после развязки с Киевским шоссе) произошло ДТП с участием двух автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них.