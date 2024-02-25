Умное вино в энциклопедической бутылке

Могли бы вы представить себе, что бутылка вина будет знать о своем содержимом больше вас? Даже если нет – именно такую инновационную идею планируют реализовать разработчики из американской компании Kuvee.
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