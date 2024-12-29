"Ути-пути": Хазин в своей манере оценил хамство Алиева и реакцию проплаченных агентов

НК

Наталья Котельникова

Все требования и обвинения должны быт обращены, должны быть обращены к Украине, США, Англии и всему ЕС. А эти боятся, почему - да просто фашисты сразу обнародуют и их помощь смертельному анклаву, мир сразу узнает всё.