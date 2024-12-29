Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 782 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Полностью согласна с Шурыгиным!Горькая правда от...
  • Татьяна Гусева
    Байден с собой делился, не все денежки дошли до Зеленского.США выделили Укра...
  • Сергей Туренко
    Какой нахрен президент Зе. Самозванец и вор с большой дороги и не более, а еще провокатор и террорист-наркоша.Зеленский продлил...

"Ути-пути": Хазин в своей манере оценил хамство Алиева и реакцию проплаченных агентов

"Ути-пути": Хазин в своей манере оценил хамство Алиева и реакцию проплаченных агентов

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев в хамской манере выдвинул требования России. А после его требования начали разносить по "городам и весям" проплаченные агенты, целью которых было показать слабость Москвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Васиков
В том числе и канал Царьград оказался таким-же агентом...
Ответить
17 час.
НК
Наталья Котельникова
Все требования и обвинения должны быт обращены, должны быть обращены к Украине, США, Англии и всему ЕС. А эти боятся, почему - да просто фашисты сразу обнародуют и их помощь смертельному анклаву, мир сразу узнает всё.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх