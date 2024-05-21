Крупные IPO в Индии возвращаются на фоне бума фондового рынка в стране

За бумом небольших первичных публичных размещений акций (IPO) в Индии вскоре могут последовать более крупные сделки, что расширит возможности для глобальных инвесторов, желающих присоединиться к безумию на фондовом рынке страны.
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