Шторм-новости СВО: План и тактика украинских ДРГ в Курской области, провалы ВСУ в ДНР, фактор Запорожья, ситуация на 10 августа

Военный эксперт Александр Шарковский анализирует события недели с 5 по 10 августа. До Покровска осталось 14 км, ВСУ ждёт ликвидация передовой линии Северского выступа, участь угледарского гарнизона и зачистка украинских ДРГ в Курской области — в дайджесте Life.
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