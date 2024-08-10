Шторм-новости СВО: План и тактика украинских ДРГ в Курской области, провалы ВСУ в ДНР, фактор Запорожья, ситуация на 10 августа

Военный эксперт Александр Шарковский анализирует события недели с 5 по 10 августа. До Покровска осталось 14 км, ВСУ ждёт ликвидация передовой линии Северского выступа, участь угледарского гарнизона и зачистка украинских ДРГ в Курской области — в дайджесте Life.