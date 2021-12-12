На Украине планируют производить беспилотники нового поколения

Внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович рассказал, что на новом украинско-турецком заводе, который только строится, будут создавать реактивные беспилотные летательные аппараты типа ANKA, которые лучше Bayraktar.
Внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович рассказал, что на новом украинско-турецком заводе, который только строится, будут создавать реактивные беспилотные летательные аппараты типа ANKA, которые лучше Bayraktar.
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