Реализация арктической программы 2024 года началась в Мурманском морском торговом порту НТК

В Мурманском морском торговом порту НТК началась реализация арктической программы 2024 года. Первым обработанным в ее рамках судном стал сухогруз «Михаил Бритнев», принадлежащий судоходной компании «Эко Шиппинг» (Архангельск).
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