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Матч звезд НХЛ. Кузнецов примет участие в забегах на скорость, Капризов – в конкурсе на самый красивый буллит, Василевский будет отражать броски

НХЛ распределила по конкурсам участников мастер-шоу All-Star Skills. Оно состоится в пятницу 4 февраля (5 февраля, 03:30 по московскому времени) в Лас-Вегасе.

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