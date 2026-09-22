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Царьград

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Владелец катера в Старой Ладоге оштрафован на 25 тысяч за перевозки

Владелец катера в Старой Ладоге оштрафован на 25 тысяч за перевозки

Владелец катера без лицензии возил пассажиров по реке Волхов в районе села Старая Ладога, за что суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей.

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