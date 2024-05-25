В Алтайском крае за первые три месяца 2024 года выросла убыль населения

По данным Алтайкрайстата, за январь-март показатель увеличился на 1150 человек в сравнении с аналогичным период прошлого года В Алтайском крае за первые месяца 2024 года естественная убыль населения выросла почти на треть в сравнении с аналогичным периодом 2023-го, свидетельствует исследование Алтайкрайстата.