В Алтайском крае за первые три месяца 2024 года выросла убыль населения

По данным Алтайкрайстата, за январь-март показатель увеличился на 1150 человек в сравнении с аналогичным период прошлого года В Алтайском крае за первые месяца 2024 года естественная убыль населения выросла почти на треть в сравнении с аналогичным периодом 2023-го, свидетельствует исследование Алтайкрайстата.
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