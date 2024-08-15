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Царьград

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Крушение бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области: произошло три взрыва, причины катастрофы, видео

Крушение бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области: произошло три взрыва, причины катастрофы, видео

15 августа в Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Рассказываем, что произошло, причины крушения самолёта, что стало с пилотами, столько человек пострадало, есть ли погибшие, публикуем видео с места катастрофы.

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