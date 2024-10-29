В Петербурге у водителя «Шкоды» отобрали сигнальный пистолет, переделанный под боевой

Оружие нашли на проспекте Маршала Жукова Полицией Красносельского района Петербурга задержан шофер «Шкода Октавия» с переделанным под боевой сигнальным пистолетом, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.
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