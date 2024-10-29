НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

131 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть по...Владимир Зеленски...
  • виталий панов
    Зачем автор поставил фото такого скромного клоуна аж в костюме! Последние несколько лет этот клоун носит одежду голод...Владимир Зеленски...
  • Алла
    Полностью согласна. До сих пор не могу понять, как можно лететь в одном самолёте, получать те же услуги по разной цене.В Госдуме предлож...

В Петербурге у водителя «Шкоды» отобрали сигнальный пистолет, переделанный под боевой

В Петербурге у водителя «Шкоды» отобрали сигнальный пистолет, переделанный под боевой

Оружие нашли на проспекте Маршала Жукова Полицией Красносельского района Петербурга задержан шофер «Шкода Октавия» с переделанным под боевой сигнальным пистолетом, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх