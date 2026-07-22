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Царьград

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Налоговая приостановила счет Полины Лурье из-за долгов перед бюджетом

Налоговая приостановила счет Полины Лурье из-за долгов перед бюджетом

Налоговая приостановила операции по счетам Полины Лурье из-за неподачи декларации. Лурье купила в 2024 году квартиру у Ларисы Долиной.

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