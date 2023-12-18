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"Песня года" стала причиной массовой эпидемии среди звезд шоу-бизнеса России

"Песня года" стала причиной массовой эпидемии среди звезд шоу-бизнеса России

В канун новогодних праздников среди русских артистов возникла массовая вспышка гриппа и простуды.По сообщению Telegram-канала Mash, все заболевшие накануне участвовали в концерте "Песня года" и новогоднем вечере "Жара" в Москве.

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