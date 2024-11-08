Южная Корея выполнила пуск баллистической ракеты

Пуск южнокорейской баллистической ракеты малой дальности «Хёнму-II» (с) Архивное фото Министерство обороны Южной Кореи провело тренировочный пуск баллистической ракеты малой дальности «Хёнму-II» в акваторию Желтого моря.
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