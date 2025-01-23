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Российский рынок недвижимости: новостройки становятся все более популярными

Российский рынок недвижимости: новостройки становятся все более популярными

Большинство россиян, которые думают о покупке квартиры в ближайшие два или три года, при одинаковой цене объектов предпочтут купить новостройку, уже введенную в эксплуатацию, выяснилось из опроса «Яндекс Недвижимости», результаты которого приводит РБК.

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