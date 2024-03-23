В Челябинской области усилены меры безопасности

После теракта в Подмосковье на Южном Урале введены дополнительные меры безопасности. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в связи с произошедшими трагическими событиями в Подмосковье полицией региона предприняты дополнительные меры безопасности.