В Челябинской области усилены меры безопасности

После теракта в Подмосковье на Южном Урале введены дополнительные меры безопасности. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в связи с произошедшими трагическими событиями в Подмосковье полицией региона предприняты дополнительные меры безопасности.
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