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Тульские новости

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11 дронов ВСУ атаковали Тульскую область ночью

11 дронов ВСУ атаковали Тульскую область ночью

Все 11 дронов были оперативно ликвидированы, наземные объекты не пострадали.11 дронов ВСУ атаковали спящую Тульскую область под покровом ночи 14 октября.

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